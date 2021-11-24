Собянин назвал минимальным урон для бизнеса из-за нерабочих дней

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что урон для бизнеса в связи с нерабочими днями в Москве был минимальным — дело в том, что они в основном пришлись на праздники. Эффект от вынужденных выходных он назвал "очень хорошим".

В интервью РИА "Новости" Собянин констатировал: этот период продлился недолго, хотя президент и разрешил расширять его при необходимости.

Президент поддержал, дал возможность расширять этот период нерабочих дней. Мы расширили его буквально на три дня, и чуть больше недели, неделю-полторы прожили в системе нерабочих дней. Причем большая часть из этих нерабочих дней — она уже, собственно, была праздничной, поэтому урон для бизнеса был минимальный.

Как сообщал Ruposters, ранее мэр столицы заявил о двукратном сокращении количества мигрантов на московских стройках. Причины этого тоже кроются в пандемии и падении миграционного потока, но власти и сами давно работают над программой замещения иностранных рабочих в ключевых городских проектах. Российские граждане, задействованные на стройках, обычно имеют больше опыта, а как следствие, более высокую квалификацию.