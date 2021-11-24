S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не получит кооперативный режим





Около полугода остается до релиза игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, но пока информации о нем не особо много. Тем не менее, время от времени разработчики проекта в Discord делятся некоторыми данными о том, что ждет игроков. В частности, во время одной из последних сессий вопросов от пользователей, менеджер по работе с игроками GSC Game World в Discord на вопрос о возможном появлении кооператива в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заявил следующее:

Кооператив может испортить атмосферу одиночества и страха исследования. Так что не будет кооператива в игре.

Напомним, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl состоится 28 апреля 2022 года. На Xbox игра уже доступна для предзаказа в трех версиях.

Сразу после релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет доступен в Game Pass.