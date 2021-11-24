Стартап Avocado Guild из индустрии блокчейн-гейминга привлек $18 млн

Гейминговая блокчейн-компания Avocado Guild объявила о привлечении $18 млн в ходе раунда финансирования Серии А, который возглавили Animoca Brands и QCP Soteria Node.

https://twitter.com/Avocadoguild/status/1463378425977008130

В раунде приняли участие Three Arrows Capital, Solana Ventures, Polygon Studios, Hashed, Binance Smart Chain Growth Fund и другие инвесторы.

Согласно CoinDesk, финансирование довело оценку стартапа до $200 млн.

Компания является оператором игровой гильдии, которая объединяет геймеров в блокчейн-игры по модели Play-to-Earn (P2E). Подобные платформы предоставляют участникам займы в NFT, чтобы они могли войти в игры, такие как Axie Infinity. Взамен компания получает часть доходов игрока.

Сооснователь и генеральный директор Avocado Брендан Вонг в интервью изданию охарактеризовал гильдию как "вселенную метавселенных", поскольку она позволяет игрокам участвовать во множестве виртуальных миров.

Стартап поддерживает стипендиальную программу, которая включает 7000 участников, в основном из Филиппин и Индонезии.

Стипендиаты получают взаймы NFT-активы, которые Avocado покупает у других игровых компаний. Стартапу полагается 50% внутриигровых доходов участников программы. До конца года в компании рассчитывают увеличить их количество до более чем 10 000.

По словам Вонга, Avocado планирует расширить операции на большее количество P2E-игр, приобретя NFT и землю в их виртуальных мирах.

https://forklog.com/na-puti-k-metavselennoj-kak-razvivaetsya-industriya-gamefi/

Напомним, в октябре провайдер блокчейн-игр Animoca Brands привлек $65 млн. В ноябре принадлежащая компании гейминговая платформа The Sandbox закрыла раунд финансирования на $93 млн.