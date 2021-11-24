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Стартовал финальный этап I Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей естественных наук «ДНК науки»

Стартовал финальный этап I Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей естественных наук «ДНК науки»

С 24 по 26 ноября в Москве проходит заключительный этап олимпиады для учителей естественных наук «ДНК науки». В финале интеллектуального состязания принимают участие более 150 учителей. Это учителя физики, химии и биологии из 73 регионов страны. Учредитель олимпиады – Минпросвещения России, информирует пресс-служба ведомства.

Всем педагогам предстоит преодолеть основной этап олимпиады, а потом проверить свои предметные знания на блицтурнире продолжительностью 45 минут, который пройдёт 25 ноября. По итогам выполненных заданий эксперты выберут одного победителя и четырёх призёров. Победители будут объявлены 26 ноября на торжественной церемонии закрытия.

Профессиональные состязания для учителей, организатором которых выступает Академия Минпросвещения России, включают три направления: метапредметная олимпиада «Команда большой страны», олимпиада для учителей информатики «ПРО-IT» (совместно с сервисом «Яндекс.Учебник»), олимпиада для учителей естественных наук «ДНК науки».

# Общество
По материалам: edu.ru

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