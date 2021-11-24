Стоимость туров за границу выросла на четверть

21:14 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

За два года стоимость туров за границу из России увеличилась в среднем на 25%. Об этом на пресс-конференции в среду сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«По зарубежным направлениям, если сравнивать с 2019 годом, туры практически везде подорожали — Египет не в счет, потому что его просто не было в 2019 году. Есть исключения: Турция подешевела по сравнению с 2019 годом, Куба практически не изменилась», — цитирует РИА «Новости» ее слова.

Ломидзе назвала пятерку зарубежных лидеров на Новый год — Египет, Турция, Доминикана, Куба и Мальдивы. Турция и Египет в этот период являются наиболее бюджетными направлениями, средняя цена на туры туда составляет около 45 тысяч рублей на человека; в Доминикану — от 100 тысяч рублей. Туры на Мальдивы, по ее словам, практически распроданы.

По России востребованы Краснодарский край, Крым и соседняя Абхазия. За ними идут Карелия, Мурманск, Великий Устюг и Шерегеш.

Россиянам могут не вернуть деньги за пропавшие из-за пандемии туры

В октябре Майя Ломидзе сообщала, что до конца года стоимость туристических услуг в России будет расти, эта тенденция сохранится и в 2022 году.

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