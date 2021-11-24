Tails of Iron получает крупное бесплатное дополнение Bloody Whiskers





Игра Tails of Iron сегодня получает крупное дополнение Bloody Whiskers, которое распространяется бесплатно для всех обладателей игры. В дополнении игроков ждет много нового контента:

Два новых уровня сложности — один сложнее обычного, второй легче обычного.Дополнительные задания, которые можно выполнить после завершения основного сюжета.Пять новых боссов.Две новые комнаты в цитадели.Шесть новых скинов для оружия.Пять новых комплектов брони.В версиях для Xbox One и Xbox Series X | S в этом обновлении добавлены костюмы для Хэллоуина и скины оружия.

Ранее мы рассказывали об игре Tails of Iron — это увлекательная RPG в необычном сеттинге с довольно высоким уровнем сложности.

Tails Of Iron

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Теперь Tails of Iron включает в себя бесплатное дополнение Bloody Whiskers «По усики в крови», в котором вы найдете новое сюжетное задание п…

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