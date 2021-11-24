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Tails of Iron получает крупное бесплатное дополнение Bloody Whiskers

Tails of Iron получает крупное бесплатное дополнение Bloody Whiskers


Игра Tails of Iron сегодня получает крупное дополнение Bloody Whiskers, которое распространяется бесплатно для всех обладателей игры. В дополнении игроков ждет много нового контента:



Два новых уровня сложности — один сложнее обычного, второй легче обычного.



Дополнительные задания, которые можно выполнить после завершения основного сюжета.



Пять новых боссов.



Две новые комнаты в цитадели.



Шесть новых скинов для оружия.



Пять новых комплектов брони.



В версиях для Xbox One и Xbox Series X | S в этом обновлении добавлены костюмы для Хэллоуина и скины оружия.

Ранее мы рассказывали об игре Tails of Iron — это увлекательная RPG в необычном сеттинге с довольно высоким уровнем сложности.


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Tails Of Iron

Теперь Tails of Iron включает в себя бесплатное дополнение Bloody Whiskers «По усики в крови», в котором вы найдете новое сюжетное задание п…
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По материалам: newxboxone

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