Tails of Iron получает крупное бесплатное дополнение Bloody Whiskers
Сегодня, 21:30
Игра Tails of Iron сегодня получает крупное дополнение Bloody Whiskers, которое распространяется бесплатно для всех обладателей игры. В дополнении игроков ждет много нового контента:
Два новых уровня сложности — один сложнее обычного, второй легче обычного.
Дополнительные задания, которые можно выполнить после завершения основного сюжета.
Пять новых боссов.
Две новые комнаты в цитадели.
Шесть новых скинов для оружия.
Пять новых комплектов брони.
В версиях для Xbox One и Xbox Series X | S в этом обновлении добавлены костюмы для Хэллоуина и скины оружия.
Ранее мы рассказывали об игре Tails of Iron — это увлекательная RPG в необычном сеттинге с довольно высоким уровнем сложности.
Watch this video on YouTube
Tails Of Iron
Теперь Tails of Iron включает в себя бесплатное дополнение Bloody Whiskers «По усики в крови», в котором вы найдете новое сюжетное задание п…
Перейти в Microsoft Store
По материалам: newxboxone