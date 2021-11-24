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Теплые ли каркасные дома

Так как каркасные дома начали набирать популярность сравнительно недавно, то и слухов вокруг них ходит уйма. Например, считается, что в качестве круглогодичного жилья в северных регионах использовать их опасно – с теплоизоляцией проблемы, сквозняки по комнатам гулять будут такие, что простуда станет постоянной проблемой для домочадцев. Но строительные технологии на месте не стоят – если раньше подобные сложности действительно иногда могли мелькать, то теперь теплый каркасный дом под ключ стал приятной реальностью, кстати, за вменяемые деньги!

Немного истории

Каркасные жилые постройки – первое в истории строительное решение. Помните шалаши древних людей, которые еще от собирательства и охоты толком не отошли? Так вот, они и были теми самыми прототипами современных каркасных домов. Из веток, палок и прочих подручных материалов древние люди формировали «скелет» будущего жилья, а потом обтягивали его шкурами, крупными листьями (в тропиках), и жили вполне себе комфортно.

Но технология не прижилась – со временем каркасники сменились кирпичными и блочными домами (древний Египет, Римская империя), чуть позже популярными стали срубы (славяне, в том числе древнерусские, а также некоторые западноевропейские страны). К VII-VIII вв. технология каркасного строительства начала успешно применяться при возведении японских храмов, а к началу XX столетия, после начала волны массовой миграции в Северную Америку, каркасники разлетелись по миру – встала острая нужда в недорогих и простых в возведении жилых домах.

Интересно! То, что строится у нас в стране, сложно назвать подобием первых североамериканских каркасников – корни привычных нам домов идут из Германии и Франции середины XX века.

Особенности строительства

Для начала формируется сам каркас. Казалось бы, плевое дело, но в современных реалиях это процесс технологичный:

  • как правило, он формируется на заводе, а потом доставляется к месту строительства;
  • материалы используются особенные, прошедшие специальную подготовку, в том числе «правильную» сушку и антисептическую обработку.

Этот каркас ставится на месте будущего дома (собирается, словно конструктор), потом скелет обшивается панелями, как правило, деревянными.

Именно этому этапу строительства каркасные дома обязаны слухами о лютом холоде внутри в зимнее время – якобы в углах и на стыках остаются внушительные щели, а утеплить такую стену едва ли возможно. Это ошибка!

Самый теплый дом

Если соблюсти технологию, и использовать только качественные проверенные материалы, то каркасный дом будет гораздо теплее сруба, кирпичной постройки и, тем более, разного рода панельных домиков из искусственных материалов. Смысл в том, что стены, которые монтируются в каркас, многослойные, то есть внутрь них можно поместить:

  • толстый слой утеплителя;
  • водную или электрическую обогревательную систему;
  • материал для звукоизоляции (тоже обладает «теплыми» качествами).

Ни о каких щелях на стыках речи не идет – все подгоняется плотно, дополнительно укрепляется, конструкция получается практически монолитной, это спасает сквозняков.

Не забывайте об окнах – современные качественные стеклопакеты (как деревянные, так и пластиковые) защищают от ветров, проливных дождей, обильных снегопадов и палящего солнца. Таким образом, получается конструкция, максимально утепленная посредством многослойных стен, почти герметичных окон и надежной защиты от сквозняков за счет обработки стыков в местах крепления элементов каркаса. Как правило, владельцы таких домов платят за отопление в два раза меньше тех, кто соблазнился кирпичным жильем, и в полтора тех, кто остановил выбор на срубе!

# Строительство

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