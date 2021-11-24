The Invincible от бывших разработчиков CD Projekt RED получает новый трейлер





The Invincible – одна из игр, на которую поклонники научной фантастики возлагают большие надежды. Игра базируется на научно-фантастическом романе Станислава Лема «Непобедимый», в котором рассказывается о людях, оказавшихся на далекой планете Регис III, где они сталкиваются с чем-то необычным.

Анонс игры The Invincible состоялся в 2020 году, пару месяцев назад разработчики показывали новый трейлер проекта. Игра представляет собой приключенческий триллер, и в рамках Golden Joystick Awards разработчики показали новое видео по игре. В нем можно видеть как ранее уже демонстрировавшиеся кадры, так и что-то новое.

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Игра The Invincible — это первый проект от Starward Industries. Студия была основана выходцами из CD Projekt RED, которые работали над The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077. Руководит командой бывший старший продюсер CD Projekt RED Марек Маркушевски.

Релиз The Invincible назначен на 2022 год.