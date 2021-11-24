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Токены Decentraland и The Sandbox взлетели на 30% за сутки

Токены Decentraland и The Sandbox взлетели на 30% за сутки


Котировки токенов GameFi-метавселенных Decentraland (MANA) и The Sandbox (SAND) обновили исторические максимумы на отметках $5,33 и $7,26 соответственно.


График MANA/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Капитализация Decentraland в моменте превысила $7 млрд, а The Sandbox — $6,4 млрд.


График SAND/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Токен Decentraland занял 34 место в рейтинге капитализации криптовалют CoinGecko, a The Sandbox — 39.


Крупнейшие проекты из сферы GameFi показали меньшую суточную доходность. Цена токена Axie Infinity (AXS) выросла на 6,5%, Enjin (ENJ) — на 7,6%.


https://forklog.com/na-puti-k-metavselennoj-kak-razvivaetsya-industriya-gamefi/

Напомним, в начале ноября The Sandbox привлекла $93 млн на создание метавселенной, альфа-версию которой пообещала запустить для ограниченного числа пользователей 29 ноября 2021 года.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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