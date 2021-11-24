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Тулунчанин предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью коллеге

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Тулунского района, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему коллеге, сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ по Иркутской области. Его обвиняют по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», санкции которой предусматривают лишение свободы до трех лет.

По версии следствия, 14 сентября мужчина работал на фронтальном погрузчике на асфальтобетонном заводе в деревне Нижний Манут. Управляя автомобилем, он не убедился в безопасности маневра и наехал на 32-летнего рабочего. В результате мужчина получил множественные травмы, в том числе перелом костей таза.

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По материалам: irk

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