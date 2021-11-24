Уход за возрастной кожей

Роман Иванов

Эпидермис - самый большой орган, поэтому ее возрастные изменения так виды. Со временем ее ресурсы истощаются, потребности изменяются. Однако это не значит, что нельзя иметь молодой внешний вид в любом возрасте. Рассмотрим, каким образом этого добиться.

Основные правила ухода

На состояние эпидермиса влияют различные факторы, причем как внутренние (болезни, генетика), так и внешние (вредные привычки, малое количество сна, отдыха, УФ-излучение). Они разрушают естественную красоту.

У кожи исчезает эластичность, она становится тоньше, ухудшается выработка важных веществ, клетки теряют свои активность. С возрастом воздействие данных факторов усиливается, поэтому чем вы старше, тем более тщательными должны быть уходовые процедуры. В этом поможет натуральная антивозрастная косметика для лица.

Возрастной кожа является с 35 лет. Если для вас важно выглядеть на свой реальный возраст, а то и моложе, важно заботиться о коже. Для этого необходимо:

Ходить к косметологу.

Пользоваться качественной уходовой косметикой.

Защищаться от солнечных лучей. Причем делать это нужно в любое время года. Солнечные лучи травмируют кожу, делают ее грубее. Поэтому нанесение крема с SPF должно быть ежедневной процедурой.

Нормализовать режим сна. Когда люди лишают себя полноценного сна, то происходит нарушение отшелушивания верхнего слоя эпидермиса, замедляются регенеративные процессы и выработка необходимых элементов.

Правильно питаться. Влияние на эпидермис изнутри приносит эффективные плоды. Поэтому обязательно нужно питаться рыбой, есть мясо, орехи, овощи, зелень.

Не давить прыщи. Из-за многих причин прыщи могут возникать и у взрослых. Механическое влияние на прыщ травмирует эпидермис, потом приводит к появлению пигментных пятен, рубца.

Пить нужное количество жидкости. Вода является основным инструментом увлажнения, поддержания упругости эпидермиса.

Проходите ежегодную проверку здоровья. Во многих случаях морщины, пигментные пятна - следствие эндокринных, гормональных проблем.

Избавиться от вредных привычек. По большей части это относится к курению. В табачном дыме не только большое количество канцерогенов. Они также оказывают разрушительное влияние на коллаген, способствуя возникновению кисетных морщин.

Больше движения. Спорт положительно воздействует на внешний вид, для поддержания молодости эпидермиса исполняет следующие задачи: ускорение метаболизма, улучшение циркуляции крови, насыщение клеток кислородом.



