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Уход за возрастной кожей

Эпидермис - самый большой орган, поэтому ее возрастные изменения так виды. Со временем ее ресурсы истощаются, потребности изменяются. Однако это не значит, что нельзя иметь молодой внешний вид в любом возрасте. Рассмотрим, каким образом этого добиться.

Основные правила ухода

На состояние эпидермиса влияют различные факторы, причем как внутренние (болезни, генетика), так и внешние (вредные привычки, малое количество сна, отдыха, УФ-излучение). Они разрушают естественную красоту.

У кожи исчезает эластичность, она становится тоньше, ухудшается выработка важных веществ, клетки теряют свои активность. С возрастом воздействие данных факторов усиливается, поэтому чем вы старше, тем более тщательными должны быть уходовые процедуры. В этом поможет натуральная антивозрастная косметика для лица.

Возрастной кожа является с 35 лет. Если для вас важно выглядеть на свой реальный возраст, а то и моложе, важно заботиться о коже. Для этого необходимо:

  • Ходить к косметологу.
  • Пользоваться качественной уходовой косметикой.
  • Защищаться от солнечных лучей. Причем делать это нужно в любое время года. Солнечные лучи травмируют кожу, делают ее грубее. Поэтому нанесение крема с SPF должно быть ежедневной процедурой.
  • Нормализовать режим сна. Когда люди лишают себя полноценного сна, то происходит нарушение отшелушивания верхнего слоя эпидермиса, замедляются регенеративные процессы и выработка необходимых элементов.
  • Правильно питаться. Влияние на эпидермис изнутри приносит эффективные плоды. Поэтому обязательно нужно питаться рыбой, есть мясо, орехи, овощи, зелень.
  • Не давить прыщи. Из-за многих причин прыщи могут возникать и у взрослых. Механическое влияние на прыщ травмирует эпидермис, потом приводит к появлению пигментных пятен, рубца.
  • Пить нужное количество жидкости. Вода является основным инструментом увлажнения, поддержания упругости эпидермиса.
  • Проходите ежегодную проверку здоровья. Во многих случаях морщины, пигментные пятна - следствие эндокринных, гормональных проблем.
  • Избавиться от вредных привычек. По большей части это относится к курению. В табачном дыме не только большое количество канцерогенов. Они также оказывают разрушительное влияние на коллаген, способствуя возникновению кисетных морщин.
  • Больше движения. Спорт положительно воздействует на внешний вид, для поддержания молодости эпидермиса исполняет следующие задачи: ускорение метаболизма, улучшение циркуляции крови, насыщение клеток кислородом.


# Красота и здоровье

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