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Утилизация автомобиля стала госуслугой

Утилизация автомобиля стала госуслугой

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Дмитрий Литвинов



В перечень услуг, которые должны оказывать федеральные органы власти, госкорпорации и государственные внебюджетные фонды, включили утилизацию и маркировку транспортных средств. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 24 ноября.

Кабмин утвердил перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госорганами, в 2011 году. В нём содержится больше пятидесяти пунктов — выдача различных документов, проведение экспертиз, испытаний и так далее.

Законы, вступающие в силу с 24 ноября


Теперь кабмин включил в перечень госуслуг утилизацию транспортного средства с выдачей свидетельства об этом для снятия с государственного учёта, а также нанесение дополнительной маркировки транспортного средства с выдачей свидетельства в целях идентификации при регистрации. Эти услуги оказываются за счёт заявителя.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#авто #госуслуги


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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