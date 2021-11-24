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В Анапе подвели итоги V Молодежной научно-технической конференции «Юный робототехник»

В Анапе подвели итоги V Молодежной научно-технической конференции «Юный робототехник»

В Анапе в Военном инновационном технополисе «ЭРА» подвели итоги V Молодежной научно-технической конференции «Юный робототехник», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. 

Мероприятие проходило в заочном формате. В конференции приняли участие более 130 воспитанников из 28 довузовских организаций Минобороны России и двух организаций Министерства просвещения Российской Федерации. Конкурсанты представили 96 инновационных разработок и актуальных докладов по перспективным направлениям развития отечественной робототехники.

Торжественную часть церемонии по видео-конференц-связи открыл заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко. В своем выступлении он отметил увеличение количества работ, повышение сложности и проработки представленных проектов, вовлеченность в процесс научной работы и пожелал юным ученым успехов в изобретательской деятельности. 

Молодежная научно-техническая конференция «Юный робототехник» проводится ежегодно с 2017 года. Организатором мероприятия является Главное управление инновационного развития Минобороны России. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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