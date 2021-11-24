В Ангарске водитель автомобиля Honda Accord насмерть сбил 86-летнюю пенсионерку

В Ангарске около 17:30 23 ноября на улице Чайковского, в районе 92 квартала, 22-летний водитель автомобиля Honda Accord сбил 86-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента. За ноябрь это уже четвёртое ДТП с погибшим пешеходом в Ангарске. Все происшествия зафиксированы в тёмное время суток.



