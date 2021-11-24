В Бурятии 30 ноября откроются восемь мастерских по стандартам Worldskills

В Бурятии 30 ноября откроются восемь мастерских по стандартам Worldskills, сообщает Министерство образования и науки Республики Бурятия.

Мастерские созданы в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в Бурятском республиканском техникуме строительных и промышленных технологий в г. Кяхта. На создание мастерских техникум получил свыше 38 миллионов рублей из федерального бюджета.

«В результате реализации гранта в техникуме отремонтированы уже более 1800 кв. м площадей, проведено брендирование мастерских согласно утвержденной концепции, создано 48 учебных рабочих мест, закуплено более 600 единиц современного оборудования, в том числе обеспечивающего применение дистанционных образовательных технологий и технологий электронного обучения, разработано (обновлено) более 200 образовательных программ среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ», – сказал директор техникума Александр Буянтуев.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.