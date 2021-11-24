В Halo Infinite появились читеры, игроки на Xbox просят отключить кроссплей





Официально мультиплеер Halo Infinite еще даже не вышел, сейчас игра доступна в рамках бета-версии. Но игроки уже жалуются, что появились читеры. В частности, на Reddit появилась тема, сопровожденная видео, где игроки показывает работу чита аимбот – то есть точное прицеливание по головам врагов в автоматическом режиме.

Игроки в обсуждении данного видео на Reddit выражают активно недовольство в сторону студии 343 Industries. Игра Halo Infinite имеет общий мультиплеер между Xbox One, Xbox Series X | S и PC, из-за чего консольные игроки тоже сталкиваются с читерами, играющими с PC. Они просят полностью отключить кроссплей или дать возможность это сделать в настройках игры.

Напомним, сейчас в Halo Infinite идет первый сезон, и весь достигнутый в рамках бета-версии прогресс будет перенесен в релизную версию игры.

Halo Infinite

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