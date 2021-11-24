В Индии наблюдался дисконт в цене биткоина после регуляторных инициатив властей

24 ноября курсы основных криптовалют на платформах в Индии торговались ниже общемировых значений. Так местные трейдеры отреагировали на сообщения в СМИ о подготовке законопроекта о регулировании цифровых активов к февралю 2022 года.

По словам опрошенного The Block коммерческого директора биржи CoinSwitch Kuber Шарана Наира, у людей началась паника. На платформе WazirX дисконт в моменте превышал 15%. На момент написания он исчез, согласно CoinGecko.

Предполагается, что Индия откажется от полного запрета криптовалют в пользу их трактовки в качестве биржевых товаров. Местных трейдеров обяжут платить налоги с транзакций с этими активами и дохода, полученного от релевантных операций.

В документе также упоминалось о том, что инициатива направлена на запрет всех частных криптовалют с определенными исключениями для использования лежащей в их основе базовой технологии.

Согласно источникам издания, под частными цифровыми активами понимаются не только конфиденциальные монеты наподобие Monero, но и все остальные, которые не выпущены государством.

По данным News18, власти разработают механизм регулирования по недопущению злоупотреблений с участием криптовалют, в первую очередь в хавале и финансировании терроризма. В правительстве намерены отслеживать происхождение цифровых активов.

Напомним, в конце января 2021 года в СМИ появилась информация о планах парламента Индии рассмотреть предложенный правительством законопроект о запрете криптовалют.

В июне источники Bloomberg также рассказали, что правительство внесет изменения в документ и рассмотрит возможность регулирования данного класса активов.



