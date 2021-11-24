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В Иркутске Игорь Кобзев встретился с полпредом президента России в СФО Анатолием Серышевым

В Иркутске Игорь Кобзев встретился с полпредом президента России в СФО Анатолием Серышевым

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели рабочую встречу 24 ноября в Иркутске. Во время встречи обсуждались актуальные и проблемные вопросы региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

На встрече были рассмотрены вопросы реализации национальных проектов «Безопасные качественные дороги» и «Здравоохранение», федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Иркутская область принимает участие в реализации 11 из 15 нацпроектов. 

Глава региона доложил полпреду об исполнении поручений президента России по экологическим вопросам, в том числе по ликвидации отходов бывшего БЦБК и «Усольехимпрома», а также об установлении границ населённых пунктов, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Рассматривались перспективные инфраструктурные проекты: строительство аэропортовых комплексов в Иркутске и Бодайбо, газификации населённых пунктов. Также Анатолий Серышев и Игорь Кобзев обсудили ход восстановления объектов инфраструктуры и обеспечение граждан жильём в районах, пострадавших от паводка в 2019 году.

Среди других тем встречи – прохождение в регионе отопительного сезона, строительство социальных объектов, обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решение проблемы «обманутых дольщиков», ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры по борьбе с ней, в частности темпы вакцинации населения. Также сегодня Анатолий Серышев и Игорь Кобзев посетят Байкальск, где полпред проведет совещание по вопросам ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате работы БЦБК.

Предыдущая новость по этой теме:

Глава РФ подписал указ о назначении Анатолия Серышева полномочным представителем президента в СФО

# Актуальные новости
По материалам: irk

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