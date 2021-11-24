В Иркутске уроженца Киргизии приговорили к условному сроку за ложное сообщение о минировании кафе

52-летнего уроженца Киргизии приговорили к условному сроку за ложное сообщение о минировании кафе в центре Иркутска, которое он сделал в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда Иркутска.



В июле 2021 нетрезвый мужчина вспомнил о ранее возникшем конфликте с сотрудниками кафе и около 22:00 позвонил в специальные службы с сообщением о минировании. Он сделал это из хулиганских побуждений, желая создать панику среди сотрудников и посетителей кафе. При проверке сообщения правоохранители взрывных устройств и взрывчатых веществ в здании кафе не обнаружили.

Конфликт произошел из-за того, что мужчине предложили покинуть заведение общепита из-за его неадекватного поведения в нетрезвом виде. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и отказался от дачи показаний.

Кировский районный суд Иркутска признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три с половиной года условно с испытательным сроком три года.