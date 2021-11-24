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В Иркутске в 2022 году установят насосные станции для предотвращения подтоплений

В Иркутске в 2022 году установят насосные станции для предотвращения подтоплений

Специалисты гидрологи и гидрогеологи, привлеченные администрацией Иркутска, разработали комплекса мероприятий по водопонижению и водоотведению для предотвращения подтоплений. Они предложили установить колодцы с оборудованием насосных станций откачки грунтовых вод, а также нарезать кюветы вдоль дорог в пониженных формах рельефа областного центра, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Меры защиты территорий областного центра от подтоплений обсудили на совещании, прошедшем в администрации города под руководством первого заместителя мэра города Андрея Южакова. Участие в нем приняли руководители и специалисты структурных подразделений мэрии.

Андрей Южаков:
— Администрация города продолжает разработку комплекса мер по борьбе с подтоплениями: на данный момент специалисты предложили перечень мероприятий по стабилизации обстановки. Уже в следующем году мы должны приступить к их реализации. Кроме того, для корректировки стратегии борьбы со стихией необходимо на определенных участках выполнить инженерные изыскания. Важно минимизировать угрозу здоровью людей и их имуществу.

Подтопления в Ленинском и Правобережном округах города Иркутска возникли осенью прошлого года в результате повышения уровня грунтовых вод. Весной в зоне подтопления оказались территории жилой застройки. По заключению специалистов, ситуация обострилась из-за снежной зимы, холодной затяжной весны, а также значительных осадков, выпавших летом.

В связи с ухудшением обстановки 16 июня постановлением мэра города Иркутска Руслана Болотова на пострадавших территориях был установлен режим чрезвычайной ситуации. Это позволило оперативно провести комплекс мероприятий по отводу вод и оказать пострадавшим иркутянам материальную помощь.

В поселке Горького с помощью передвижной насосной станции провели откачку вод, обустроили водоотводные канавы, траншеи, кюветы с установкой труб, подготовили насыпь, провели мероприятия по водопонижению. В нескольких зонах пади Грязнуха расчистили водоотводные канавы, сделали насыпь вдоль реки Ушаковки, проложили трубы под автомобильной дорогой.

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По материалам: irk

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