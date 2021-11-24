В Иркутске за гибель мужчины возле НК «Дикая лошадь» перед судом предстанет сотрудник Росгвардии

В Иркутске перед судом предстанет сотрудник Росгвардии, от выстрела которого в мае 2021 года погиб 29-летний мужчина. Об этом сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области. Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека и превышении должностных полномочий. Все время следствия обвиняемый продолжал службу в Росгвардии.

Как установлено в ходе следствия, ночью 1 мая текущего года двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, пришли в ночной клуб «Дикая лошадь» на улице Якоби Иркутска. Охрана заведения не пропустила мужчин в клуб, в связи с чем они начали вести себя агрессивно и вступили в конфликт с охранниками.

Вызванные сотрудники Росгвардии предложили мужчинам проследовать в отдел полиции, на что они стали реагировать неадекватно. Завязался словесный конфликт, во время которого один из сотрудников Росгвардии со значительной силой нанес мужчине своим защитным шлемом более десяти ударов по голове и телу.

Провоцирующие действия со стороны пострадавшего не прекратились, и тогда сотрудник Росгвардии несколько раз выстрелил в воздух. После этого он нарушил порядок обращения с табельным оружием – не поставил пистолет на предохранитель и не убрал его в кобуру. Держа пистолет в руке, росгвардеец стал надевать на руки мужчины наручники. В какой-то момент по неосторожности произошел выстрел, который смертельно травмировал 29-летнего мужчину. Кроме того, сквозное пулевое ранение руки получил охранник ночного клуба.

Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности сотрудника Росгвардии к указанным преступлениям. Тщательно изучены записи с камер видеонаблюдения, допрошено большое количество свидетелей.

Как ранее сообщала журналисту IRK.ru мать погибшего, ее сын с приятелем вышел на парковку, чтобы заказать такси и поехать домой, в Ангарск. «Там один из росгвардейцев ударил дубинкой друга сына, а другой достал пистолет и начал угрожать сыну. В это время охранник клуба завел сыну руки за спину, подошел росгвардеец, чтобы надеть наручники и в этот момент выстрелил в спину Илье. Пуля пробила руку охраннику и вошла в тело моего сына. Илья умер до приезда скорой и никто даже не пытался ему оказать помощь. Говорят, что он пытался выхватить оружие, но по видео видно, что он стоял спокойно. Почему росгвардеец вообще достал оружие, ему ведь никто не угрожал?! У моего сына ничего не было в руках. Да, сын был выпивший, но не настолько, чтобы вести себя неадекватно, – это даже видно по видео. Мой сын был уравновешенным и всегда умел договариваться. Илье было всего 29 лет, у него осталось двое детей. Я хочу, чтобы привлекли к ответственности тех, кто виновен в смерти моего сына», – сообщила женщина.

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