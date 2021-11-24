В Иркутской области четыре тысячи предпринимателей получили компенсацию за нерабочие дни в ноябре

Правительство РФ запустило новые программы поддержки пострадавшего бизнеса. В частности, это безвозмездные гранты — компенсация за нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Их размер зависит от количества работников — в расчете один МРОТ на одного занятого. По информации Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области, на данный момент от представителей бизнеса Приангарья поступило более 5 615 заявлений на получение грантов. Почти четыре тысячи предпринимателей региона уже получили свыше 284 миллионов рублей. Заявки принимают до 15 декабря включительно на сайте Федеральной налоговой службы. Деньги выплачивают через восемь рабочих дней с момента подачи заявления в ФНС. Налогами данные гранты не облагаются, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Кроме того, в регионе начали выдавать льготные кредиты по программе ФОТ 3.0. Уже одобрены займы 212 предпринимателям на общую сумму почти 500 миллионов рублей.

Рассчитывать на данную меру поддержки могут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха и развлечений. В перечень отраслей, которые входят в программу, добавлены новые: допобразование детей и взрослых, стоматологическая практика, услуги по дневному уходу за детьми, ремонт компьютеров, химчистки, парикмахерские и салоны красоты.

Средства выделяются по ставке 3% годовых на три года. Первые шесть месяцев — период без платежей. В этой программе задействованы заемщики, которые участвовали в ФОТ 2.0, а также предприятия малого и среднего бизнеса, созданные с 1 июля 2020 года. Заключить договор можно до 31 декабря 2021 года. Ключевое условие — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться Федеральной налоговой службой.

Наталья Гершун, министр экономического развития и промышленности Иркутской области:

— Мы все, и предприниматели в первую очередь, переживаем непростые времена. И федеральные, и региональные органы власти это понимают, поэтому Правительством России было принято решение о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса. В свою очередь, в Иркутской области продолжают действовать региональные меры поддержки предприятий, пострадавших в результате пандемии. Это сфера общественного питания, туризм, дополнительное образование, сфера красоты и другие.

В рамках программ Фонда развития промышленности Иркутской области предусмотрена компенсация затрат на транспортировку продукции в пределах страны для исполнения госконтракта. Фонд микрокредитования Иркутской области предоставляет льготные микрозаймы до пяти миллионов рублей на два года по ставке 3% годовых, а также занимается реструктуризацией займов. Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центра «Мой бизнес» реструктуризирует кредитные договоры, в обеспечение которых предоставлено поручительство. Для оперативного информирования предпринимателей созданы информационные каналы в мессенджерах и социальных сетях. На официальном сайте Центра «Мой бизнес» создан специальный раздел «COVID-19», организован телефон «горячей линии» для бизнеса: (3952) 202-102.