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В Канаде собираются открыть сервис по доставке наркотиков

В Канаде собираются открыть сервис по доставке наркотиков
В канадском Онтарио сервис доставки еды Uber Eats решил немного расширить свой ассортимент. В компании считают, что они могут помочь в борьбе с нелегальной торговлей наркотиками в Канаде. Поэтому они предложили канадцам покупать безопасный и легальный каннабис. Компания договорилась с продавцом каннабиса Tokyo Smoke и теперь пользователи приложения Uber Eats могут заказать себе марихуаны. Затем им остается лишь забрать посылку в удобном им магазине Tokyo Smoke.


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По материалам: Sivator

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