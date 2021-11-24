В Канаде собираются открыть сервис по доставке наркотиков

В канадском Онтарио сервис доставки еды Uber Eats решил немного расширить свой ассортимент. В компании считают, что они могут помочь в борьбе с нелегальной торговлей наркотиками в Канаде. Поэтому они предложили канадцам покупать безопасный и легальный каннабис. Компания договорилась с продавцом каннабиса Tokyo Smoke и теперь пользователи приложения Uber Eats могут заказать себе марихуаны. Затем им остается лишь забрать посылку в удобном им магазине Tokyo Smoke.