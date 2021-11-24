В Казахстане предложили прописать критерии для майнинга биткоина

Регулирование деятельности майнеров в Казахстане нужно дополнить специальными критериями. Об этом заявил депутат местного мажилиса Дюсенбай Турганов, пишут местные СМИ.

Он сообщил, что в течение ноября по стране происходили веерные отключения бытовых потребителей электроэнергии и ограничивалось энергопотребление в южных регионах Казахстана.

"На фоне назревающего дефицита электроэнергии у общества создается превратное мнение о цифровом майнинге, как о виновнике энергетического кризиса и складывается впечатление, что государственные органы не занимаются данной проблемой в необходимой мере", - считает Турганов.

Депутат напомнил, что с 2020 года майнинг в Казахстане абсолютно легален, однако власти продолжают борьбу с бесконтрольным потреблением электроэнергии для добычи криптовалюты.

"Уполномоченным государственным органам необходимо активизировать работу по выявлению так называемых "серых" майнеров и пресечению их незаконной деятельности", – подчеркнул Дюсенбай Турганов.

Он рекомендовал разработать критерии деятельности майнеров, а также на законодательном уровне вовлекать их в процесс развития возобновляемых источников энергии.

По мнению депутата, потенциал добывающих криптовалюту компаний можно использовать в процессе урегулирования дисбалансов в Единой энергосистеме Казахстана и привлечения дополнительных инвестиции в энергетическую отрасль.

Ранее парламентарии Казахстана обсудили создание реестра майнинговых ферм и повышение тарифов на электроэнергию для майнеров.

Напомним, в конце сентября министр энергетики страны Магзум Мирзагалиев предложил ограничивать объемы потребления дата-центров по добыче криптовалют в случае дефицита электричества.

В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий введение дополнительной платы за майнинг.