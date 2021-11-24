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В Казани за год отремонтировали спортзалы в 16 школах

В Казани за год отремонтировали спортзалы в 16 школах

В Казани за год отремонтировали спортзалы в 16 общеобразовательных учреждениях, сообщает Мэрия города Казани. 

Программа ремонта спортзалов стартовала в 2019 году, когда в ее рамках были обновлены девять школьных спортзалов. 

Директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев сообщил, что в этом году более 13 тысяч учащихся 16 школ получили возможность заниматься физкультурой в обновленных спортзалах.

В свою очередь, мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что ремонт будет продолжен.

«Мы будем продолжать ремонт спортивных залов, ведь в здоровом теле – здоровый дух. Здоровье наших детей складывается, прежде всего, из правильного питания и систематических занятий физкультурой и спортом», – сказал Ильсур Метшин. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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