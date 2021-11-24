В Кремле прокомментировали возможное продление новогодних каникул из-за COVID-19

Пока еще рано говорить о введении дополнительных ограничений или о продлении новогодних каникул из-за очередной волны COVID-19, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщают РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что до новогодних каникул еще много времени. Сейчас наблюдается некоторое снижение заболеваемости, но не исключено, что возможны новые волны, не только в России, но и во всем мире.

«Но то, что волны идут одна за другой, — это объективно, и мы видим, что все мы, все государства мира, сталкиваемся с одними и теми же проблемами — это недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации», — добавил Песков. Он подчеркнул, что все страны прикладывают «неимоверные усилия» для того, чтобы убедить граждан активнее делать прививки.

За минувшие сутки в России впервые с 19 октября выявили менее 34 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 1 243 человека. В целом за время пандемии заразились коронавирусом 9,4 миллиона человек, 266,5 тысяч из них спасти не удалось.

За прошедшие сутки в Иркутской области зарегистрировали 603 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 135 124 жителя региона.

603 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области

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