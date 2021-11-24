В Максимовщине после школьной ссоры девятиклассник привязал девочку к стулу скотчем

В классе для детей с ОВЗ школы села Максимовщина Иркутского района 23 ноября между одноклассниками произошел конфликт. Мальчик привязал девочку скотчем к стулу. Затем она упала вместе со стулом и получила травму подбородка. Сейчас пострадавшая лечится дома. Отец школьницы написал заявление в полицию.

Как пояснили журналисту IRK.ru в пресс-службе администрации Иркутского района, произошедшая ситуация – не буллинг и насилие, а результат баловства. В школе провели организационно-педагогическое расследование, директор школы Татьяна Сушко написала в управление образования администрации Иркутского района объяснительную.

«В тот день учителя математики и русского языка класса для детей с ОВЗ были на больничном. В итоге один преподаватель русского языка вела уроки одновременно в трех классах в пятом, девятом и коррекционном. В последнем девочка, пока не было учителя, нецензурно выражалась в адрес одноклассника. Он пообещал привязать ее к стулу, если она не прекратит ругаться. В ответ девочка посмеялась, достала из своей сумки скотч и сказала — давай, попробуй, привяжи. Что мальчик в шутку и сделал. Девочка, привязанная скотчем, начала прыгать на стуле, в итоге упала и получила травму подбородка. Ее тут же развязали», — говорится в сообщении.

Прибежавшие на шум учителя оказали первую помощь, поставили в известность родителей и вызвали скорую. Медики увезли пострадавшую в Ивано-Матренинскую детскую городскую больницу. Сейчас школьница чувствует себя хорошо, лечится дома. Педагоги предложили ей перейти на дистанционное обучение, но родители пока ответа не дали.

Отец школьницы обратился с заявлением в полицию. Правоохранители также сделают заключение по случившемуся.