В Ольхонском районе туристы нашли краснокнижного беркута с ранеными лапами

В Ольхонском районе туристы нашли беркута, который занесен в Красную книгу. У птицы повреждены лапы. Чтобы спасти пернатого, его привезли в одну из ветеринарных клиник Иркутка. Об этом сообщается на странице учреждения в «Инстаграм».

«По всей видимости, беркут попал в силки, расставленные человеком. Может увидел в силках зайца и жестоко повредил себе ноги. Одна абсолютно безжизненна, у второй ещё есть шанс. Сейчас беркут, которого назвали ЕРМАК, проходит лечение под руководством опытных врачей из ветеринарной клиники. Если лапы ампутировать, как такая огромная птица будет стоять и жить…», — говорится в сообщении.