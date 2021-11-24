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В Оренбургской области более 1600 школьников приняли участие в проекте «Билет в будущее»

В Оренбургской области более 1600 школьников приняли участие в проекте «Билет в будущее»

В Оренбургской области более 1600 школьников приняли участие в профориентационном проекте «Билет в будущее», сообщает Министерство образования Оренбургской области. 

Он реализуется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Школьники испытали себя в роли бухгалтеров, пожарных, программистов, проектировщиков, ландшафтных дизайнеров – всего по 56 профессиям, востребованным экономикой региона. Мероприятия проходили под руководством опытных наставников на базе 22 профессиональных образовательных организаций области.

«Профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее» проходят в Оренбургской области второй год, и уже можно заметить, что ежегодно растет спрос у обучающихся и их родителей на практические профориентационные мероприятия. Еще на подготовительном этапе мы стараемся отобрать наиболее востребованные в Оренбургской области профессии и приглашаем только квалифицированных наставников, обеспечивая интересное, а главное – доступное и полезное для детей содержание профпробы», – отметила региональный оператор проекта Инна Горшкова.

«Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации учеников 6–11-х классов. Он реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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