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В подмосковном Подольске в 2023 году в двух школах откроют центры «Точка роста»

В подмосковном Подольске в 2023 году в двух школах откроют центры «Точка роста»

В подмосковном Подольске в 2023 году в двух школах откроют центры естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает городской портал «РИАМО в Подольске» со ссылкой на главу округа Николая Пестова. 

«В 2023 году центры «Точка роста», создающиеся в образовательных учреждениях сельской местности в рамках федерального проекта «Современная школа», будут организованы в Быковской и Сынковской школах, а в 2024 году – в школе поселка МИС и Федюковской школе», – сообщил Николай Пестов.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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