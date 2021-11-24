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В Приангарье «подарочный набор новорождённого» на 20 тысяч рублей предложила ввести депутат ЗС

В Приангарье «подарочный набор новорождённого» на 20 тысяч рублей предложила ввести депутат ЗС

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Светлана Петрук, избранная по одномандатному округу № 10, внесла в региональный парламент проект закона, который должен закрепить право каждого новорождённого на получение подарочного набора. В него войдёт все самое необходимое для первых месяцев жизни. По мнению автора законодательной инициативы, в подарочном наборе новорождённого стоимостью 20 тысяч рублей, должны быть средства ухода, подгузники, пустышки, крема, термометр, детские присыпки, игрушки, комплект одежды и другие полезные вещи, сообщает пресс-служба регионального ЗС.

«В нашем регионе падает рождаемость. И причина не только в демографической „яме“, но и в социальной незащищённости. Молодёжь, да и семьи более сознательного возраста, с трудом решаются на такой ответственный шаг, как рождение малыша. И мой новый закон, как мера соцподдержки, станет неплохим подспорьем для родителей. Уверена, родителям будет приятно получить столь нужный подарок в день выписки из родильного дома. Если в семье рождается двойня или тройня, то и наборов будет несколько», — написала Светлана Петрук на своей странице в «Инстаграм».

Проект закона «Об обеспечении подарочными комплектами семей с новорождёнными детьми в Иркутской области» уже нашёл поддержку среди женщин-депутатов Законодательного собрания. Подписи под ним поставили Лариса Егорова, Ольга Носенко, Галина Кудрявцева, Светлана Шевченко и Ольга Безродных.

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По материалам: irk

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