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В Прикамье открылся первый педагогический технопарк «Кванториум»

В Прикамье открылся первый педагогический технопарк «Кванториум»

В Прикамье открылся первый в регионе технопарк педагогических компетенций «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Пермского края. 

Он создан на базе четвертого корпуса Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Центру присвоено имя профессора ПГГПУ, доктора психологических наук В.С. Мерлина.

В технопарке разместились две учебные лаборатории естественно-научной и технологической направленностей, медиалаборатория для записи вебинаров и презентационного контента, зона для проектной деятельности и коворкинга. В центр поставлены лазерный станок, микроскопы, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, конструкторы, манипуляторы и другое оборудование.

«Современный учитель обязан владеть цифровыми инструментами и не должен бояться оборудования, которое сейчас поступает в школы и центры дополнительного образования. В технопарке будут показаны ключевые тренды сферы образования и перспективы ее развития. Все это позволит сформировать у студентов определенный профессиональный бэкграунд», – сказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

«Для педагогических вузов «Кванториум» – абсолютно новое, уникальное пространство, которое позволит перестроить образовательный процесс и учебный план для студентов и школьников. Например, дети из Дома научной коллаборации и психолого-педагогических классов тоже будут обучаться на новом оборудовании, будут организованы профориентационные экскурсии по технопарку», – добавил ректор ПГГПУ Константин Егоров.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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