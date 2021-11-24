В Райффайзенбанке усомнились в ведущей роли цифрового рубля

Банковский сектор РФ не ощутит на себе серьезных последствий от введения национальной цифровой валюты. Об этом председатель правления Райффайзенбанк Сергей Монин заявил в интервью РБК.

По его мнению, ценность цифрового рубля будет ограничена.

"Реального влияния на свой бизнес мы не видим. Наверное, в итоге он будет приносить какую-то ценность в некоторых видах потребностей. Но я не думаю, что банковская система перетечет в цифровой рубль, в прямые счета в ЦБ и так далее", – отметил Монин.

Он также сообщил, что Райффайзенбанк подавал заявку на участие в пилотном тестировании цифрового рубля, однако не вошел в число первых участников.

"Мы готовы участвовать. Может мы войдем в следующие [12 банков]", – добавил топ-менеджер.

Напомним, в апреле аналитики центра технологических инноваций Райффайзенбанка спрогнозировали, что к 2025 году у 10% государств появятся в обращении собственные цифровые валюты и биржи для обмена таких активов.

Ранее Банк России и Минфин подтвердили планы по запуску национальной цифровой валюты как третьей формы денег до 2030 года.

Тестирование нового финансового инструмента пройдет на базе 12 банков в первом квартале 2022 года.

По словам Эльвиры Набиуллиной, отечественный CBDC станет полноценной заменой криптовалют для россиян.