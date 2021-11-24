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В Райффайзенбанке усомнились в ведущей роли цифрового рубля

В Райффайзенбанке усомнились в ведущей роли цифрового рубля


Банковский сектор РФ не ощутит на себе серьезных последствий от введения национальной цифровой валюты. Об этом председатель правления Райффайзенбанк Сергей Монин заявил в интервью РБК.


По его мнению, ценность цифрового рубля будет ограничена.


"Реального влияния на свой бизнес мы не видим. Наверное, в итоге он будет приносить какую-то ценность в некоторых видах потребностей. Но я не думаю, что банковская система перетечет в цифровой рубль, в прямые счета в ЦБ и так далее", – отметил Монин.


Он также сообщил, что Райффайзенбанк подавал заявку на участие в пилотном тестировании цифрового рубля, однако не вошел в число первых участников.


"Мы готовы участвовать. Может мы войдем в следующие [12 банков]", – добавил топ-менеджер.


Напомним, в апреле аналитики центра технологических инноваций Райффайзенбанка спрогнозировали, что к 2025 году у 10% государств появятся в обращении собственные цифровые валюты и биржи для обмена таких активов.


Ранее Банк России и Минфин подтвердили планы по запуску национальной цифровой валюты как третьей формы денег до 2030 года.


Тестирование нового финансового инструмента пройдет на базе 12 банков в первом квартале 2022 года.


По словам Эльвиры Набиуллиной, отечественный CBDC станет полноценной заменой криптовалют для россиян.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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