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В Сенате США запросили информацию от эмитентов стейблкоинов о принципах их работы

В Сенате США запросили информацию от эмитентов стейблкоинов о принципах их работы


Председатель банковского комитета Сената США Шеррод Браун призвал руководство Circle, Coinbase, Centre, Gemini, TrustToken и Binance.US до 3 декабря раскрыть информацию об их связанном со стейблкоинами бизнесе. Копии писем оказались в распоряжении The Block.


Сенатор попросил «четко и ясно» обрисовать процессы выпуска и погашения стабильных монет, а также предоставить детали специальных соглашений с торговыми платформами, которые с ними взаимодействуют.


Аналогичный запрос в отношении Tether Limited Браун еще не отправил, хотя в соцсетях уже стали распространять скриншоты с его содержанием.


«Активное использование стейблкоинов и их большая роль в осуществлении транзакций с цифровыми активами подчеркивает необходимость более глубокого понимания основных операций и ограничений USDC», — говорится в письме CEO Circle Джереми Аллэйру.


Браун сослался на недавний доклад Рабочей группы по финансовым рынкам при президенте США. В нем перечислены связанные со стабильными монетами риски и даны рекомендации приравнять эмитентов активов к банкам.


Напомним, в ноябре оператор USDC американская компания Circle поддержала намерение администрации президента Джо Байдена регулировать эмитентов стейблкоинов как банковские учреждения. 


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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