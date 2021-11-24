В Севастополе открыли центр цифрового образования «IT-куб. Борей»

В Севастополе открыли центр цифрового образования «IT-куб. Борей» Минпросвещения России, сообщает региональное информационное агентство «РИА 82».

Центр создан на базе гимназии № 5.

«Мы получали много запросов от севастопольцев – сейчас дети могут спокойно и комфортно заниматься в центре цифрового развития на базе гимназии. В общей сложности центр будут посещать около 600 детей. Мы ставим перед собой задачу вовлекать не только школьников, но и педагогов в новые образовательные программы», – сказал вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.