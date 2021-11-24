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В школе «Артека» прошел мастер-класс победителя Международной математической олимпиады

В школе «Артека» прошел мастер-класс победителя Международной математической олимпиады

Победитель Международной математической олимпиады, победитель и призер международной олимпиады Romanian Master of Mathematics Данил Сибгатуллин провел мастер-класс для учеников школы «Артека». Об этом сообщает пресс-служба Международного детского центра. 

Он рассказал школьникам о том, как происходит отбор на международные олимпиады и поделился секретами успешной подготовки к математическим испытаниям. 

Участники мастер-класса решали интересные задачи и обсуждали перспективы профессиональной самореализации. 

Данил Сибгатуллин также посетил центр дополнительного образования «Артека», стал «звездным вожатым» в детском лагере «Янтарный» и принял участие в артековских активностях.

В Международном детском центре проходит смена «Россия начинается с меня», которая направлена на развитие лидерского потенциала школьников, актуализацию духовно-нравственных ценностей. Смена продлится до 27 ноября, ее участниками стали более 3400 детей из 85 регионов страны.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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