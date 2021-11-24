В Заларях полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за кражи из супермаркетов

В Заларях сотрудники ГИБДД задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за кражи. Они остановили автомобиль ВАЗ-21074 во время надзора за дорожным движением. У водителя, управляющего «Жигулями», были явные признаки опьянения, что подтвердило проведенное освидетельствование, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркусткой области.

В ходе разбирательств выяснилось, что 20-летний иркутянин находится в федеральном розыске по подозрению в совершении ряда краж из супермаркетов областного центра. За управление транспортом в нетрезвом виде суд назначил молодому человеку арест на десять суток.



