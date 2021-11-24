Виктория Боня после секс скандала помирилась с Аленой Водонаевой

Модель Виктория Боня простила ведущую за слив интимных фото в сеть. В нулевых Боню и Водонаеву связывало участие в проекте «ДОМ-2» и даже общий возлюбленный — Степан Меньщиков. Но девушки так и не стали подругами. Как-то Алена призналась, что слила в Сеть интимные фото Вики, на которых та занималась сексом с мужчиной, похожим на Степана. С тех пор звезды реалити были в конфликте. Похоже, теперь все недопонимания между Викторией и Аленой в прошлом. Обе повзрослели и стали по-другому смотреть на жизнь. Недавно звезды скандального реалити встретились на одном из светских мероприятий, где мило пообщались. Боня даже рада, что смогла возобновить общение с Водонаевой.Алена Водонаева «Так получилось, что меня пригласил недавно на мероприятие мой друг. Он сразу предупредил, что там будет Алена Водонаева. Сказал: «По-моему, вам пора уже помириться». Потом мне другая девочка написала, что приглашает меня на день рождения. И она тоже сказала, что пора мириться с Водонаевой. Это было прямо отовсюду», — поделилась 41-летняя бизнесвумен. Теперь Виктория надеется, что между ней и Аленой больше не будет неприятных моментов, и они сумеют сохранить теплое общение. «Все уже пережито. Когда увиделись, то настолько тепло поговорили. Столько времени прошло. Ощущения, что так и должно быть. Я уже забыла, что мы ссорились. Это вопросы прошлой жизни. Могу сказать, что у меня нет негатива к ней. Наверное, мы будем здороваться в будущем. Так и должно быть у людей. Я рада, что мы встретились. У нас все получилось», — отметила Боня в интервью Teleprogramma.pro.