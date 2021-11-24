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Власти Южной Кореи намекнули на введение налога на NFT

Власти Южной Кореи намекнули на введение налога на NFT


Финансовый регулятор Южной Кореи заявил о возможном налогообложении операций с невзаимозаменяемыми токенами (NFT), послав противоречивый сигнал рынку, сообщает The Korea Herald.


По словам заместителя председателя Комиссии по финансовым услугам (FSC) До Гю-сана, правительство может взимать налоги в соответствии с действующим законодательством. В нем доходы от торговли виртуальными активами относятся к "прочим".


В начале ноября ведомство со ссылкой на нормы FATF утверждало, что NFT как правило не подпадают под определение виртуальных активов.


Согласно изданию, такого же мнения придерживаются в Министерстве финансов.


Эксперты опасаются, что смена позиции FSC может вызвать путаницу на рынке касательно налогообложения.


"В ситуации, когда финансовые органы противоречат друг другу, участники рынка виртуальных активов не смогут понять, должны они платить налог или нет", — сказал глава Центра исследований блокчейна в Университете Донгук Пак Сун-чжун.


С 1 января 2022 года в стране вводится налог на прирост капитала от операций с виртуальными активами. Ставка составит 20% от дохода, превышающего 2,5 млн вон (~$2105). 


По мнению эксперта, если уж власти решили взимать аналогичный налог с NFT, то должны применить к нему нормы, как для реальных художественных активов. Люди, продающие физические произведения искусства, платят 22% с дохода свыше 60 млн вон (~$50 520), отметил он.


Напомним, правительство отстояло сроки введения налогообложения криптовалют. Добиться его отсрочки пытались парламентарии как от правящей партии, так и от оппозиции.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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