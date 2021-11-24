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Врач рассказала об опухоли Павла Прилучного

Врач рассказала об опухоли Павла Прилучного
Актер Павел Прилучный недавно рассказал, что у него были проблемы со здоровьем. Артист на днях признался, что год назад врачи обнаружили у него серьезные проблемы со здоровьем. Произошло это вскоре после драки в ночном клубе, где артист получил серьезные травмы. Тогда хирурги буквально заново собрали часть лица актера и скрепили результат шестью пластинами. Через некоторое время Прилучный обнаружил, что чувствительность его лица снижается. После проведенного дополнительного обследования выяснилось, что причиной онемения лицевого нерва стали кисты. Артист перенес еще одно хирургическое вмешательство. «Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился», — рассказал Прилучный.
Павел Прилучный Хирург Мария Беллини считает, что, скорее всего, актеру удалили доброкачественные образования. Если такие опухоли расположены на теле и не вызывают дискомфорта, то они не требуют специального лечения. Однако в случае Прилучного операция была необходима. «Следует обязательно удалять даже доброкачественные новообразования, если они находятся у нас в зоне лица, шеи и рук, поскольку эти зоны у нас подвержены ультрафиолетовому излучению», — цитирует хирурга «Пятый канал». Кстати, после того, как Прилучный разобрался со своими проблемами со здоровьем, он быстро вернулся в форму. Одно время его критиковали за набранный лишний вес. Сейчас он демонстрирует прекрасную физическую форму, которая позволяет ему без стеснения сниматься в откровенных видео.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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