Выложенная в «Инстаграме» фотография позволила открыть новый вид змей

Вадим Карасев

Благодаря фотографии, выложенной в «Инстаграме» индийским студентом, ученые смогли описать ранее неизвестный вид змей.

Магистрант Университета имени Гуру Нанака Вирендар Бхардвадж провел первые месяцы пандемии дома, в городе Чамба, расположенном у подножия Гималаев в индийском штате Химачал-Прадеш. Чтобы занять свободное время, он исследовал свой задний двор и загружал в «Инстаграм» фотографии встреченных там насекомых, птиц и рептилий. В июне 2020 года он загрузил фотографию небольшой черно-белой змеи, высунувшей раздвоенный язык. Она привлекала внимание герпетолога Зишана Мирзы из Национального центра биологических наук Индии, так как он не смог понять, что за змея на ней изображена.

Сам Вирендар Бхардвадж счел, что найденная им змея — это обыкновенный олигодон (Oligodon arnensis), неядовитый вид змей, нередко встречающийся в Индии, Непале, Бутане, Пакистане, Бангладеш и на Шри-Ланке. Ее народное название — кукри, так как изогнутые зубы змеи напоминают одноименный непальский кинжал. Но после обсуждения с Зишаном Мирзой Бхардвадж признал, что сфотографированная змея отличается от обыкновенного олигодона.

Вирендар Бхардвадж, Зишан Мирза и присоединившийся к ним герпетолог из Университета Южного Гуджарата Харшил Пател поймали два экземпляра змей данного вида, самца и самку. Они описали морфологические данные, такие как количество чешуек и форма черепа змей, а также провели анализ ДНК и сравнили геномы этих змей с геномами близких видов, подтвердив, что змеи действительно не принадлежат ни к одному из описанных ранее видов. Новому виду дали научное название Oligodon churahensis и рекомендовали в качестве обиходного названия «кукри долины Чурах».

Обычно считается, что засушливые западные Гималаи отличаются меньшим биоразнообразием, чем восточные регионы, но Зишан Мирза утверждает, что это вызвано лишь недостаточным количеством исследований. По его словам, здесь обитает уникальный набор рептилий, которых ученые только начинают документировать. «Весьма интересно отметить, как изображение из "Инстаграма" привело к обнаружению такой красивой змеи, которая была неизвестна миру, — говорит Зишан Мирза. — Изучение вашего собственного заднего двора может привести к обнаружению видов, которые, возможно, не зарегистрированы. В последнее время люди хотят путешествовать в отдаленные "горячие точки биоразнообразия", чтобы найти новые или редкие виды, но если посмотреть на собственный задний двор, можно в конечном итоге найти новый вид прямо там».

Описание нового вида опубликовано в журнале Evolutionary Systematics.