Вышел тизер второго сезона сериала "Эйфория"
HBO представил официальный тизер второго сезона нашумевшего сериала "Эйфория", главные роли в котором исполняют Зендая, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра и другие. Все они в новом сезоне вернутся к своим ролям.
Стала известна и дата его премьеры — увидеть любимых героев в новых сериях российские зрители смогут 10 января.
Напомним, что в сериале рассказывается о 17-летней наркозависимой девушке Ру Беннет, которая, несмотря на лечение в реабилитационной клинике, не может оставить пагубную привычку, а также других подростках: ее трансгендерной подруге Джулс, вебкам-модели, гомосексуале, который не может смириться со своей ориентацией, и остальных не менее ярких персонажах.
За роль в этом проекте Зендая, сыгравшая главную героиню, получила премию "Эмми" в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале". По ее словам, второй сезон шоу будет очень напряженным.
Это определенно очень сложный сезон. Не думаю, что его просмотр будет веселым занятием,
— заявила она в интервью Vogue.