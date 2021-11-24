Вышел тизер второго сезона сериала "Эйфория"

Вадим Карасев

HBO представил официальный тизер второго сезона нашумевшего сериала "Эйфория", главные роли в котором исполняют Зендая, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра и другие. Все они в новом сезоне вернутся к своим ролям.





Стала известна и дата его премьеры — увидеть любимых героев в новых сериях российские зрители смогут 10 января.

Напомним, что в сериале рассказывается о 17-летней наркозависимой девушке Ру Беннет, которая, несмотря на лечение в реабилитационной клинике, не может оставить пагубную привычку, а также других подростках: ее трансгендерной подруге Джулс, вебкам-модели, гомосексуале, который не может смириться со своей ориентацией, и остальных не менее ярких персонажах.

За роль в этом проекте Зендая, сыгравшая главную героиню, получила премию "Эмми" в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале". По ее словам, второй сезон шоу будет очень напряженным.

Это определенно очень сложный сезон. Не думаю, что его просмотр будет веселым занятием,

— заявила она в интервью Vogue.

Зендая в сериале "Эйфория"





Минка Келли в сериале "Эйфория"





Мариана Панкина