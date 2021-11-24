За 3 месяца со старта программы обладателями «Пушкинской карты» стали 3,2 млн человек – Михаил Мишустин

За три месяца со старта программы обладателями «Пушкинской карты» стали 3,2 миллиона человек, сообщил председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Об этом он заявил в ходе совещания президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции с членами Правительства Российской Федерации.

Он отметил, что реализовано билетов на спектакли, выставки, концерты примерно на 1 миллиард рублей. К программе подключились почти 3 тысячи организаций культуры – это более 24 тысяч мероприятий.

Лидерами по продаже билетов стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Волгоградская и Новосибирская области. Среди организаций – Третьяковская галерея, Новосибирский театр оперы и балета, Мариинский театр, Тюменское концертно-театральное объединение и Эрмитаж.

«Средства из бюджета получают не учреждения и организации, а напрямую граждане нашей страны. Это принципиально новый подход к государственной поддержке культуры, который в будущем позволит совершенствовать политику в этой сфере», – сказал Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» заявил, что для молодых людей будет создана «Пушкинская карта», благодаря которой они смогут посещать учреждения культуры.

Программа «Пушкинская карта» направлена на социальную поддержку молодежи в возрасте от 14 до 22 лет и повышение доступности культурных мероприятий. В текущем году размер выплаты составляет 3 тысячи рублей, а с 2022 года он составит 5 тысяч рублей на календарный год.

Для участия в программе «Пушкинская карта» необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить учетную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура». Получив «Пушкинскую карту» (виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир»), участники программы смогут выбрать нужное мероприятие из афиши в приложении и приобрести билет на него в приложении, на сайте или в кассе организации культуры.

Ранее заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова сообщила, что к программе «Пушкинская карта» присоединились все 85 регионов Российской Федерации.

Выплата в рамках программы «Пушкинская карта» предусмотрена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 года № 1521.