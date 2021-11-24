Жители Техаса готовы проголосовать за Мэттью Макконахи на выборах губернатора штата

Вадим Карасев

Согласно опросу, проведенному изданием Dallas Morning News и Техасским университетом Тайлера, 45% из тысячи зарегистрированных избирателей готовы отдать свой голос за кандидатуру Мэттью Макконахи, если бы он баллотировался на пост губернатора Техаса. И только 33% проголосовавших отдали бы предпочтение действующему губернатору Грэгу Эбботу. 22% респондентов проголосовали бы за кого-то другого.

Победил Мэттью в опросе и кандидата от демократов Бето О'Рурка (актер набрал 50% голосов, а его оппонент — 27%). Но если бы участникам опроса пришлось выбирать из трех кандидатов, они проголосовали бы за Эббота.





Возможности заняться политической деятельностью в своем родном штате Макконахи не исключает. Еще в марте он говорил, что подумает над тем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Техаса.

Выборы губернатора штата Техас состоятся в следующем году.





Если Макконахи все же пойдет в политику, он пополнит ряды актеров, которые становились политиками: так, Арнольд Шварценеггер занимал пост губернатора Калифорнии, а Рональд Рейган — президента США.

Мариана Панкина