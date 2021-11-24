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Журналисты Famitsu выставили оценки трем новинкам, лидером стала Forza Horizon 5

Журналисты Famitsu выставили оценки трем новинкам, лидером стала Forza Horizon 5


Famitsu – самое известное игровое издание в Японии, которое выпускается уже больше 30 лет. На этой неделе вышел 1721 выпуск издания Weekly Famitsu, в котором журналисты проставили оценки трем игровым новинкам, вышедшим за последние несколько недель. Среди них и Forza Horizon 5.

Следующие 3 игры оценили журналисты Famitsu:



Call of Duty: Vanguard — 8/8/8/8 [32/40]



Clockwork Aquario — 7/7/7/7 [28/40]



Forza Horizon 5 — 9/10/9/9 [37/40]

Оценка игры у Famitsu складывается из 4 рецензий журналистов. Соответственно, игра Forza Horizon 5 получила от 3 рецензентов 9 баллов из 10, а один из них поставил 10 баллов из 10.

Напомним, что игровая приставка Xbox Series X | S примерно за год по продажам на территории Японии превзошла результаты Xbox One за весь жизненный цикл.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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