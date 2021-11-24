Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зонд DART отправится в космос, чтобы врезаться в астероид

Зонд DART отправится в космос, чтобы врезаться в астероид

На сегодня запланирован запуск с космодрома базы Ванденберг в Калифорнии автоматического космического зонда DART, подготовленного лабораторией прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Между 26 сентября и 1 октября 2022 года DART должен будет врезаться в околоземный астероид.

Название проекта расшифровывается как Double Asteroid Redirection Test — тест перенаправления двойного астероида. Он призван проверить эффективность защиты Земли от астероидов при помощи изменения их орбиты путем столкновения с космическим аппаратом. Организаторы проекта хотят установить, является ли такой метод реалистичной стратегией, измерив величину изменения орбиты.

Аппарат весом 610 кг будет выведен в космос ракетой Falcon-9 примерно в 9:21 утра по московскому времени. Его цель — двойной астероид Дидим, который состоит из собственно Дидима размером около 780 метров и меньшего Диморфа размером 163 метра. Диморф вращается вокруг Дидима по орбите радиусом 1,1 км с периодом 11,9 часа.

Примерно за десять дней до столкновения миниатюрный спутник Light Italian CubeSat для получения изображений астероидов отделится от основного зонда, чтобы транслировать изображения столкновения на Землю. В сочетании с наблюдениями с наземных телескопов и бортовой камерой, которая зафиксирует последние секунды перед столкновением, эти записи должны позволить ученым рассчитать степень, в которой удар изменил орбиту Диморфа. Ожидается, что удар изменит скорость меньшего астероида на долю процента, а его орбитальный период вокруг более крупного астероида — на несколько минут.

Затем, в ноябре 2024 года, зонд Европейского космического агентства Hera посетит систему Дидима и проведет дальнейший подробный анализ последствий эксперимента, фиксируя такие детали, как точная масса, состав и внутренняя структура Диморфа, а также размер и форма кратера, оставленного зондом DART. Такие детали жизненно важны, чтобы сделать изменение орбиты астероидов масштабируемой и повторяемой технологией, которая может быть применена, если когда-либо будет обнаружен астероид, угрожающий Земле.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Собянин назвал минимальным урон для бизнеса из-за нерабочих дней
Собянин назвал минимальным урон для бизнеса из-за нерабочих дней
Кети Топурия запечатлела первые шаги 10-месячного сына
Кети Топурия запечатлела первые шаги 10-месячного сына
Анна Седокова корит себя за то, что нарожала детей от разных мужчин
Анна Седокова корит себя за то, что нарожала детей от разных мужчин
Виктория Боня после секс скандала помирилась с Аленой Водонаевой
Виктория Боня после секс скандала помирилась с Аленой Водонаевой
Глава Следственного комитета прошелся по Моргенштерну
Глава Следственного комитета прошелся по Моргенштерну
Равшана Куркова показала редкие фото с подросшим сыном Гаспаром
Равшана Куркова показала редкие фото с подросшим сыном Гаспаром
Александр Васильев был вынужден сделать четыре прививки от коронавируса
Александр Васильев был вынужден сделать четыре прививки от
Популярный файтинг TEKKEN 7 на Xbox получил два новых издания
Популярный файтинг TEKKEN 7 на Xbox получил два новых издания
Глава СК обвинил Моргенштерна в продаже наркотиков через соцсети
Глава СК обвинил Моргенштерна в продаже наркотиков через соцсети
Зонд DART отправится в космос, чтобы врезаться в астероид
Зонд DART отправится в космос, чтобы врезаться в астероид
Финансовый гороскоп на декабрь 2021 года
Финансовый гороскоп на декабрь 2021 года
Fidelity, UBS и State Street рассматривают возможность запуска криптопродуктов
Fidelity, UBS и State Street рассматривают возможность запуска

Топ на сегодня

Денежный лунный календарь на декабрь 2021 года
Денежный лунный календарь на декабрь 2021 года
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 вручили гранты россиянам на проекты для поддержки детей
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 вручили гранты россиянам на
Физическая активность может улучшить состояние при болезни Альцгеймера
Физическая активность может улучшить состояние при болезни Альцгеймера
На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
Жителя Братска приговорили к трем годам колонии за призывы к экстремизму в интернете
Жителя Братска приговорили к трем годам колонии за призывы к

Еще по теме

NASA отправит в космос спутник для изменения орбиты астероида
Европа определилась с приоритетами в космических исследованиях
NASA: 1 сентября к Земле подойдет крупный астероид
В ночь на четверг около Земли пролетит астероид