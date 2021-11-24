Зонд DART отправится в космос, чтобы врезаться в астероид

Вадим Карасев

На сегодня запланирован запуск с космодрома базы Ванденберг в Калифорнии автоматического космического зонда DART, подготовленного лабораторией прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Между 26 сентября и 1 октября 2022 года DART должен будет врезаться в околоземный астероид.

Название проекта расшифровывается как Double Asteroid Redirection Test — тест перенаправления двойного астероида. Он призван проверить эффективность защиты Земли от астероидов при помощи изменения их орбиты путем столкновения с космическим аппаратом. Организаторы проекта хотят установить, является ли такой метод реалистичной стратегией, измерив величину изменения орбиты.

Аппарат весом 610 кг будет выведен в космос ракетой Falcon-9 примерно в 9:21 утра по московскому времени. Его цель — двойной астероид Дидим, который состоит из собственно Дидима размером около 780 метров и меньшего Диморфа размером 163 метра. Диморф вращается вокруг Дидима по орбите радиусом 1,1 км с периодом 11,9 часа.

Примерно за десять дней до столкновения миниатюрный спутник Light Italian CubeSat для получения изображений астероидов отделится от основного зонда, чтобы транслировать изображения столкновения на Землю. В сочетании с наблюдениями с наземных телескопов и бортовой камерой, которая зафиксирует последние секунды перед столкновением, эти записи должны позволить ученым рассчитать степень, в которой удар изменил орбиту Диморфа. Ожидается, что удар изменит скорость меньшего астероида на долю процента, а его орбитальный период вокруг более крупного астероида — на несколько минут.

Затем, в ноябре 2024 года, зонд Европейского космического агентства Hera посетит систему Дидима и проведет дальнейший подробный анализ последствий эксперимента, фиксируя такие детали, как точная масса, состав и внутренняя структура Диморфа, а также размер и форма кратера, оставленного зондом DART. Такие детали жизненно важны, чтобы сделать изменение орбиты астероидов масштабируемой и повторяемой технологией, которая может быть применена, если когда-либо будет обнаружен астероид, угрожающий Земле.