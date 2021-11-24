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Зов Ада подвинул Игру в кальмара

Зов Ада подвинул Игру в кальмара


Сообщается, что новый сериал "Зов Ада" (Hellbound) сразу же возглавил рейтинги по просмотрам на Netflix в 80 странах спустя 24 часа после премьеры. Всего 6 серий, что-то о том, как на планету вдруг выбрались демоны, забирающие грешников прямиком в Ад. И это вызывает весьма неоднозначную реакцию у населения.

Что сказать? Нельзя сравнивать успех "кальмара" и "демонов". Первый сериал набирал популярность постепенно, но с нуля. Второй же смог подпрыгнуть на хайпе после первого. И то, что его посмотрело много людей с момента премьеры, не делает его хорошим, а тем более культовым.
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По материалам: Sivator

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