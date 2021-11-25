13 забавных доказательств того, что в музее можно отлично провести время, и причина тому не только экспонаты
В музее всегда можно провести время с пользой. Причём с пользой не только для знаний, но и хорошего настроения! Ведь среди различных интересных экспонатов также можно найти повод для улыбки. Авторы снимков из нашей сегодняшней подборки убедились в этом на собственном опыте! Предлагаем и вам узнать, какое веселье может ожидать людей в столь ценных и культурно обогащающих местах.
Дарт Вейдер в Словацкой народной галерее
Мы с девушкой по-разному наслаждаемся музеем иллюзий
Составила компанию маме в музее искусств и немного подурачилась с фильтрами
Отправились в Шанхайский музей естественной истории
Кажется, в день работы надо львом таксидермист неважно себя чувствовал.
День электричества в детском музее прошёл на ура
Моему мужу очень понравился музей науки
В Загребе, Хорватия, есть музей прошлых отношений. И вот какой у них пароль к WiFi
Надпись: «Пароль: просто друзья (обязательно с пробелом, как и полагается)».
Кевин?! Что они с тобой сделали?
Мои племянницы интересуются, почему в музее искусств висит портрет их дяди
Постер, который я увидела в музее
Надпись: «Викторина по динозаврам. Сколько лет назад жил тираннозавр? Ближе ко временам апатозавра или твоей мамы?»
Моя жена сфотографировала меня, когда я недоверчиво разглядывал детородный орган кита в Фаллологическом музее Исландии
А у кого-то в этом музее есть чувство юмора
Бонус: резиновая утка из сувенирной лавки Музея Титаника тонет в воде
Надеемся, эта подборка стала для вас дополнительным стимулом включить посещение музеев в свою культурную программу!