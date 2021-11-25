13 забавных доказательств того, что в музее можно отлично провести время, и причина тому не только экспонаты

В музее всегда можно провести время с пользой. Причём с пользой не только для знаний, но и хорошего настроения! Ведь среди различных интересных экспонатов также можно найти повод для улыбки. Авторы снимков из нашей сегодняшней подборки убедились в этом на собственном опыте! Предлагаем и вам узнать, какое веселье может ожидать людей в столь ценных и культурно обогащающих местах.

Дарт Вейдер в Словацкой народной галерее

Мы с девушкой по-разному наслаждаемся музеем иллюзий

Составила компанию маме в музее искусств и немного подурачилась с фильтрами

Отправились в Шанхайский музей естественной истории

Кажется, в день работы надо львом таксидермист неважно себя чувствовал.

День электричества в детском музее прошёл на ура

Моему мужу очень понравился музей науки

В Загребе, Хорватия, есть музей прошлых отношений. И вот какой у них пароль к WiFi

Надпись: «Пароль: просто друзья (обязательно с пробелом, как и полагается)».

Кевин?! Что они с тобой сделали?

Мои племянницы интересуются, почему в музее искусств висит портрет их дяди

Постер, который я увидела в музее

Надпись: «Викторина по динозаврам. Сколько лет назад жил тираннозавр? Ближе ко временам апатозавра или твоей мамы?»

Моя жена сфотографировала меня, когда я недоверчиво разглядывал детородный орган кита в Фаллологическом музее Исландии

А у кого-то в этом музее есть чувство юмора

Бонус: резиновая утка из сувенирной лавки Музея Титаника тонет в воде

Надеемся, эта подборка стала для вас дополнительным стимулом включить посещение музеев в свою культурную программу!