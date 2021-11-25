15 раз, когда необычные занавески для душа сделали ванные еще лучше

Независимо от того, принимаете ли вы душ по утрам или по вечерам, ритуал остается священным. Как бы то ни было, душ - это постоянное место, где можно расслабиться, собраться с мыслями или дать им волю буйства. А вдохновляющее место можно дополнить приятной обстановкой. А именно - крутыми и необычными занавесками для душа.

1. Новая занавеска для душа соседей по комнате моего друга

2. Я 28-летний мужчина, и я ни о чем не жалею

3. Я ботаник, и я выбрал свою занавеску для душа

4. Она сказала, что я могу выбрать занавеску для душа, если тематика будет оставаться морской

5. Лучшая идея :D

6. Я все вижу

7. Оригинально!

8. Песель заценил новую занавеску

9. Моя жена разрешила нашему 8-летнему самому выбрать занавеску для душа сегодня

10. Моя новая занавеска для душа

11. Думаю, моя жена полюбит нашу новую занавеску для душа

12. Я позволила своему парню выбрать занавеску для душа, и теперь у нас висит это

13. Мой сосед по комнате выбрал эту новую занавеску для душа буквально из сотни вариантов

14. Подруге не понравилась моя занавеска для душа, поэтому она подарила мне новую