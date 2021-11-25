Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

15 раз, когда необычные занавески для душа сделали ванные еще лучше

15 раз, когда необычные занавески для душа сделали ванные еще лучше

Независимо от того, принимаете ли вы душ по утрам или по вечерам, ритуал остается священным. Как бы то ни было, душ - это постоянное место, где можно расслабиться, собраться с мыслями или дать им волю буйства. А вдохновляющее место можно дополнить приятной обстановкой. А именно - крутыми и необычными занавесками для душа.

1. Новая занавеска для душа соседей по комнате моего друга

2. Я 28-летний мужчина, и я ни о чем не жалею

3. Я ботаник, и я выбрал свою занавеску для душа

4. Она сказала, что я могу выбрать занавеску для душа, если тематика будет оставаться морской

5. Лучшая идея :D

6. Я все вижу

7. Оригинально!

8. Песель заценил новую занавеску

9. Моя жена разрешила нашему 8-летнему самому выбрать занавеску для душа сегодня

10. Моя новая занавеска для душа

11. Думаю, моя жена полюбит нашу новую занавеску для душа

12. Я позволила своему парню выбрать занавеску для душа, и теперь у нас висит это

13. Мой сосед по комнате выбрал эту новую занавеску для душа буквально из сотни вариантов

14. Подруге не понравилась моя занавеска для душа, поэтому она подарила мне новую

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

15 раз, когда необычные занавески для душа сделали ванные еще лучше
15 раз, когда необычные занавески для душа сделали ванные еще лучше
Рашкина лишили депутатской неприкосновенности
Рашкина лишили депутатской неприкосновенности
Продолжение Child of Light анонсируют в начале 2022 года
Продолжение Child of Light анонсируют в начале 2022 года
Фил Спенсер взволнован долгосрочными планами Xbox
Фил Спенсер взволнован долгосрочными планами Xbox
Госдума рассмотрит законопроект о введении QR-кодов на транспорте 16 декабря
Госдума рассмотрит законопроект о введении QR-кодов на транспорте 16
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом
ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет около $5 млрд
ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет
В преддверии заседания ФРС на рынке опционов усилились медвежьи настроения
В преддверии заседания ФРС на рынке опционов усилились медвежьи
Биткоин превзошел PayPal по объему передаваемой стоимости
Биткоин превзошел PayPal по объему передаваемой стоимости
Участок виртуальной земли в NFT-игре Axie Infinity продали за рекордные 550 ETH
Участок виртуальной земли в NFT-игре Axie Infinity продали за
Завершился второй парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Moonbeam
Завершился второй парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Moonbeam
13 забавных доказательств того, что в музее можно отлично провести время, и причина тому не только экспонаты
13 забавных доказательств того, что в музее можно отлично провести

Топ на сегодня

Стиль зумеров и тиктокеров: поклонница люкса и немного принцесса — как одевается дочь Нателлы Крапивиной София
Стиль зумеров и тиктокеров: поклонница люкса и немного принцесса —
На Дмитрия Шепелева подали в суд родители покойной жены
На Дмитрия Шепелева подали в суд родители покойной жены
Анна Седокова заявила, что ее муж переспал с половиной страны
Анна Седокова заявила, что ее муж переспал с половиной страны
Словарь Collins признал NFT словом 2021 года
Словарь Collins признал NFT словом 2021 года
Лариса Долина высказалась о новом замужестве
Лариса Долина высказалась о новом замужестве

Еще по теме

Нижегородка обиделась на не открывших ей дверь друзей и сожгла их
Новый мультфильм "Душа" студии Pixar покажут онлайн
Жительница Нижегородской области сожгла друзей за отказ открыть дверь
Гороскоп на 18 февраля: душа рвется за впечатлениями, не перечьте ей