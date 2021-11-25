605 случаев заболевания коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки

За прошедшие сутки в Иркутской области зарегистрировали 605 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 136 330 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб 25 ноября.

На лечении находятся 5 270 пациентов, за сутки выписали 10 человек. Общее число выздоровевших достигло 111 958, за сутки с вирусом справились 408 пациентов. За сутки умерло 27 человек от COVID-19 (всего 6 217), от сопутствующих заболеваний — 2 (532).

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